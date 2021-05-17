Гороскоп на 17 - 23 мая

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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

На этой неделе вы будете чувствовать себя на подъёме. У вас возрастет активность и возникнет желание ярко себя проявить. На этой неделе обязательно займитесь новыми проектами. Не забудьте продвигать старые. Поступит очень много интересных предложений. Не отказывайтесь от них, особенно во второй половине недели. Вы должны активно вкладывать свои силы в начатые дела. Также коллективная работа будет вам приносить особый успех. Хороший период для тех Раков, кто работает с новыми технологиями, информационными направлениями. На этой неделе не стоить рассчитывать на собственных друзей. Постарайтесь рассчитывать на собственные силы. Верьте в себя. На этой неделе вы можете быть разочарованы в ком-то из друзей или партнеров. Хорошая неделя для вложений, для инвестиций. Вы можете брать рассрочки, кредиты, особенно во второй половине недели. Также эта неделя прекрасна не только для работы, а и для отдыха. Вы можете поехать за рубеж, отдохнуть вместе с семьей, набраться сил особенно ближе к выходным. Понедельник – будет сложным эмоциональным днем. И в этот день вам лучше не принимать никаких решений, потому что вы можете допустить ошибки. Прекрасная неделя для семейных отношений. Поэтому семейные Раки будут довольны. А что касается одиноких Раков, сейчас самое время знакомится, особенно на выходных. У вас могут быть даже судьбоносные встречи. Что касается здоровья, то на этой неделе может быть излишняя отечность, возможно ухудшение самочувствия в связи со сменой погоды. Поэтому привнести в свою жизнь воздух, движение, спорт.

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