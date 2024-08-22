Городской голова Ромнов избил секретаря. Ему сообщили о подозрении

Председателю Роменского городского совета Олегу Стогнию, который избил секретаря совета, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Детали

Исполняющий обязанности руководителя Сумской областной прокуратуры Александр Коршун 22 августа 2024 года сообщил о подозрении главе одной из территориальных громад Сумской области по факту совершения насилия в отношении должностного лица (ч. 2 ст. 350 УК Украины).

Контекст

22 декабря 2023 года на рабочем месте во время спора, связанного со служебной деятельностью, глава громады Олег Стогний несколько раз ударил секретаря совета Вячеслава Губаря. Согласно заключению экспертизы пострадавшему причинены легкие телесные повреждения.

Досудебное расследование осуществляется следователями Роменского райотдела полиции ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством Роменской окружной прокуратуры.