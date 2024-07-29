На Прикарпатье горные спасатели оказали помощь двум туристам: мужчине, который травмировался в селе Осмолода, и женщине из Хмельницкого, у которой ухудшилось самочувствие во время групповой экскурсии. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

На Прикарпатье горные спасатели дважды в течение последних дней оказывали помощь туристам. В первом случае, спасатели оказали домедицинскую помощь мужчине 1974 года рождения, который травмировался в селе Осмолода Калушского района. После оказания первой помощи и организации сопровождения, пострадавшего передали медикам.

Во втором случае ворохтянские спасатели помогли жительнице города Хмельницкий 1973 года рождения, у которой ухудшилось самочувствие во время пребывания в горной местности. Женщина была частью туристической группы из 19 человек.

ДСНС врятували 24 мешканців будинку в Одесі під час пожежі