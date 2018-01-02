Водка ARCTICA стала финалистом Effie Awards Ukraine 2017

“Effie Awards - это крупнейшая награда в области маркетинговых коммуникаций.

Быть среди лучших - это и твой путь.

Выбирай лучшее, выбирай ARCTICA”, - отмечается в сообщении.

Справка УНН: Премией Effie награждаются наиболее успешные рекламные кампании, проводимые на украинском рынке.

В 2017 году конкурсные работы Премии Effie оценивала команда жюри из 130 экспертов рекламно-коммуникационного рынка, среди которых: ведущие маркетинг-специалисты, топ-менеджеры коммуникационных агентств, медиа эксперты и др.