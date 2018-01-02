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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Водка ARCTICA стала финалистом Effie Awards Ukraine 2017

Киев • УНН

 • 10318 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Бренд украинской водки ARCTICA стал финалистом престижного конкурса Effie Awards Ukraine 2017, определяющий лучших в проведении рекламных кампаний. Об этом сообщается на странице бренда в Facebook, передает УНН.

Водка ARCTICA стала финалистом Effie Awards Ukraine 2017

“Effie Awards - это крупнейшая награда в области маркетинговых коммуникаций.

Быть среди лучших - это и твой путь.

Выбирай лучшее, выбирай ARCTICA”, - отмечается в сообщении.

Справка УНН: Премией Effie награждаются наиболее успешные рекламные кампании, проводимые на украинском рынке.

В 2017 году конкурсные работы Премии Effie оценивала команда жюри из 130 экспертов рекламно-коммуникационного рынка, среди которых: ведущие маркетинг-специалисты, топ-менеджеры коммуникационных агентств, медиа эксперты и др.

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