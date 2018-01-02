Горілка ARCTICA стала фіналістом Effie Awards Ukraine 2017
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Бренд української горілки ARCTICA став фіналістом престижного конкурсу Effie Awards Ukraine 2017, що визначає кращих в проведенні рекламних кампаній. Про це повідомляється на сторінці бренду в Facebook, передає УНН.
"Effie Awards - це найбільша нагорода в галузі маркетингових комунікацій.
Бути серед кращих - це і твій шлях.
Вибирай найкраще, вибирай ARCTICA", - наголошується в повідомленні.
Довідка УНН: Премією Effie нагороджуються найбільш успішні рекламні кампанії, що проводяться на українському ринку.
У 2017 році конкурсні роботи Премії Effie оцінювала команда журі з 130 експертів рекламно-комунікаційного ринку, серед яких: провідні маркетинг-фахівці, топ-менеджери комунікаційних агентств, медіа експерти та ін.