Водка Arctica на самом деле фильтруется горными кристаллами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В компании Eastern Beverage Trading пояснили, почему в рекламе алкогольного бренда Arctica звучит информация о том, что водка “отфильтрована холодными кристаллами”. Так, по словам маркетинг-директора компании Алексея Безуглого, в этом конкретном случае рекламный слоган полностью отвечает действительности. Об этом рассказал в интервью MMR, передает УНН.
“Чего только производители не придумают, чтобы привлечь потребителей... Но если для того, чтобы сделать чистую водку мягкой и питейной без каких-либо добавок, мы действительно используем фильтр, который состоит из горного хрусталя, а хрусталь — это кристаллы, то почему мы должны это умалчивать? Мы разбирали с технологами, какой эффект дает прохождение водки через горный хрусталь, и получили ответ, что когда молекулы проходят через хрусталь, они как бы шлифуются, увеличивается их колебание, и они меняют свою структуру. После такой фильтрации водка становится мягче. Об изменении молекулярной структуры потребителю решили не рассказывать, так как это слишком сложно”, — пояснил он.
По словам А.Безуглого, исследования доказывают, что для потребителей важно использование сложных технологий в производстве.
“Это привлекает и создает доверие. Ведь если производитель не имеет высокоуровневой фильтрации, каких-то производственных ноу-хау, уникальных рецептур, то в чем отличие от обычного смешения спирта и воды или самогона?”, — отметил он.
Напомним, как ранее сообщал УНН, в марте в Германии выбрали украинскую водку года. Нею стал бренд “Arctica” компании Eastern Beverage Trading.