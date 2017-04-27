Горілка Arctica насправді фільтрується гірськими кристалами

"Чого тільки виробники не придумають, щоб привернути споживачів... Але якщо для того, щоб зробити чисту горілку м'якою і такою, що можна пити, без будь-яких додатків, ми дійсно використовуємо фільтр, який складається з гірського кришталю, а кришталь - це кристали, то чому ми повинні це замовчувати? Ми розбирали з технологами, який ефект дає проходження горілки через гірський кришталь, і отримали відповідь, що коли молекули проходять через кришталь, вони як би шліфуються, збільшується їх коливання, і вони змінюють свою структуру. Після такої фільтрації горілка стає м'якшою. Про зміну молекулярної структури споживачеві вирішили не розповідати, оскільки це занадто складно", - пояснив він.

За словами О.Безуглого, дослідження доводять, що для споживачів важливим є використання складних технологій у виробництві.

"Це приваблює і створює довіру. Адже якщо виробник не має високорівневої фільтрації, якихось виробничих ноу-хау, унікальних рецептур, то в чому відмінність від звичайного змішування спирту та води або самогону?" - зазначив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв УНН, в березні в Німеччині вибрали українську горілку року. Нею став бренд "Arctica" компанії Eastern Beverage Trading.