Горілка Arctica насправді фільтрується гірськими кристалами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У компанії Eastern Beverage Trading пояснили, чому в рекламі алкогольного бренду Arctica звучить інформація про те, що горілка "відфільтрована холодними кристалами". Так, за словами маркетинг-директора компанії Олексія Безуглого, в цьому конкретному випадку рекламний слоган повністю відповідає дійсності. Про це розповів в інтерв'ю MMR, передає УНН.
"Чого тільки виробники не придумають, щоб привернути споживачів... Але якщо для того, щоб зробити чисту горілку м'якою і такою, що можна пити, без будь-яких додатків, ми дійсно використовуємо фільтр, який складається з гірського кришталю, а кришталь - це кристали, то чому ми повинні це замовчувати? Ми розбирали з технологами, який ефект дає проходження горілки через гірський кришталь, і отримали відповідь, що коли молекули проходять через кришталь, вони як би шліфуються, збільшується їх коливання, і вони змінюють свою структуру. Після такої фільтрації горілка стає м'якшою. Про зміну молекулярної структури споживачеві вирішили не розповідати, оскільки це занадто складно", - пояснив він.
За словами О.Безуглого, дослідження доводять, що для споживачів важливим є використання складних технологій у виробництві.
"Це приваблює і створює довіру. Адже якщо виробник не має високорівневої фільтрації, якихось виробничих ноу-хау, унікальних рецептур, то в чому відмінність від звичайного змішування спирту та води або самогону?" - зазначив він.
Нагадаємо, як раніше повідомляв УНН, в березні в Німеччині вибрали українську горілку року. Нею став бренд "Arctica" компанії Eastern Beverage Trading.