Водочный рынок в Украине ежегодно сокращается на 15-20% - АСИ

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Украине из года в год неуклонно падают объемы продаж алкоголя – как "тяжелого", так и легкого. И причина вовсе не в том, что украинцы выбрали трезвость. Об этом сообщает Агентство стратегических исследований (АСИ), передает УНН.