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Водочный рынок в Украине ежегодно сокращается на 15-20% - АСИ

Киев • УНН

 • 8861 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Украине из года в год неуклонно падают объемы продаж алкоголя – как "тяжелого", так и легкого. И причина вовсе не в том, что украинцы выбрали трезвость. Об этом сообщает Агентство стратегических исследований (АСИ), передает УНН.

Водочный рынок в Украине ежегодно сокращается на 15-20% - АСИ

Аналитики констатируют: проблем сегодня у официального алкогольного рынка много, как никогда.

“...и падение уровня доходов граждан, а как следствие - их поворот в сторону "паленых" водки и коньяка, и государственная политика в области торговли алкоголем…

Водочный рынок в Украине сокращается на 15-20% ежегодно. Результаты 2018 года придется еще подождать, но уже видно, что тенденция сохранится. Достаточно напомнить, что за первое полугодие в стране было изготовлено 6 млн 863 тыс. дал. данного горячительного напитка, что уже на 6,4% меньше, чем за этот же период 2017-го”, - отмечают эксперты.

По оценкам Госслужбы статистики, уже более 50% крепкого алкоголя (водка, коньяк и т.д.) являются нелегальными.

"Это уровень Уганды, Мозамбика и еще ряда самых неразвитых стран Африки", - подчеркнули в АСИ.

Cами водочники, между тем, отмечают, что с тотальным засильем контрафакта в Украине никто не борется.

Напомним, как писал УНН, нелегалы с одной бутылки водки сегодня зарабатывают в 100 раз больше, чем официальный производитель.

"Сегодня с одной бутылки водки "белый" производитель за вычетом всех налогов, сборов, расходов на спирт, логистику, рекламу, оплату труда персонала зарабатывает около 15-25 копеек. Представитель "теневого бизнеса" - 15-25 грн. Есть разница? При этом покупатель идет к нелегалу, потому что на полке маленького поселкового магазина его товар стоит в полтора-два раза дешевле, чем официальная безопасная и качественная продукция. Для потребителя это отличие сегодня критическое, и выбор, к сожалению, очевиден", - пояснила глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина. 

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