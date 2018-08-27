Горілчаний ринок в Україні щорічно скорочується на 15-20% - АСД

КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Україні з року в рік неухильно падають обсяги продажів алкоголю - як "важкого", так і легкого. І причина зовсім не в тому, що українці обрали тверезість. Про це повідомляє Агентство стратегічних досліджень (АСД), передає УНН.