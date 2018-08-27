Горілчаний ринок в Україні щорічно скорочується на 15-20% - АСД
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Україні з року в рік неухильно падають обсяги продажів алкоголю - як "важкого", так і легкого. І причина зовсім не в тому, що українці обрали тверезість. Про це повідомляє Агентство стратегічних досліджень (АСД), передає УНН.
Аналітики констатують: проблем сьогодні у офіційного алкогольного ринку багато, як ніколи.
"...і падіння рівня доходів громадян, а як наслідок - їх поворот у бік "палених" горілки і коньяку, і державна політика в галузі торгівлі алкоголем...
Горілчаний ринок в Україні скорочується на 15-20% щорічно. Результатів 2018 року доведеться ще почекати, але вже видно, що тенденція збережеться. Досить нагадати, що за перше півріччя у країні було виготовлено 6 млн 863 тис. дал. цього міцного напою, що вже на 6,4% менше, ніж за цей же період 2017-го", - відзначають експерти.
За оцінками Держслужби статистики, уже більше 50% міцного алкоголю (горілка, коньяк і т.д.) є нелегальними.
"Це рівень Уганди, Мозамбіку і ще низки найменш розвинених країн Африки", - підкреслили в АСД.
Cамі виробники горілки, між тим, відзначають, що з тотальним засиллям контрафакту в Україні ніхто не бореться.
Нагадаємо, як писав УНН, нелегали з однієї пляшки горілки сьогодні заробляють у 100 разів більше, ніж офіційний виробник.
"Сьогодні з однієї пляшки горілки "білий" виробник за вирахуванням всіх податків, зборів, витрат на спирт, логістику, рекламу, оплату праці персоналу заробляє близько 15-25 копійок. Представник "тіньового бізнесу" - 15-25 грн. Є різниця? При цьому покупець йде до нелегала, тому що на полиці маленького селищного магазину його товар коштує в півтора-два рази дешевше, ніж офіційна безпечна і якісна продукція. Для споживача ця відмінність сьогодні критична, і вибір, на жаль, очевидний", - пояснила голова ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.