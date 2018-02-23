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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60471 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73159 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76053 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106514 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100174 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104449 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111442 просмотра

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Горбулин предложил новый подход к урегулированию ситуации на Донбассе

Горбулин предложил новый подход к урегулированию ситуации на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Новые подходы к разрешению ситуации на Донбассе могут быть найдены в диалоге стран Балтийско-Черноморского региона. Об этом сказал директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин во время 4-го Балтийско-Черноморского форума, передает корреспондент УНН.

"Ключевой вопрос механизма сближения: думаю, что прежде всего должны быть в уже существующей форме субрегиональной интеграции. Определенные надежды в этом направлении связаны с председательством Словакии в Вышеградской четверке", - сказал В.Горбулин.

По его словам, среди ключевых заявлений Словакии и ее приоритетов: политический диалог между странами региона.

"Надеемся, что в этом формате нам удастся выйти и на новые подходы к разрешению ситуации на Донбассе. Убеждён, что в этом вопросе наши восточноевропейские соседи должны иметь общее виденье", - подчеркнул он.

Напомним, В.Горбулин заявил, что страны Балтийско-Черноморского региона должны преодолеть искусственное отчуждение.

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