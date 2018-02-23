Горбулин предложил новый подход к урегулированию ситуации на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Новые подходы к разрешению ситуации на Донбассе могут быть найдены в диалоге стран Балтийско-Черноморского региона. Об этом сказал директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин во время 4-го Балтийско-Черноморского форума, передает корреспондент УНН.
"Ключевой вопрос механизма сближения: думаю, что прежде всего должны быть в уже существующей форме субрегиональной интеграции. Определенные надежды в этом направлении связаны с председательством Словакии в Вышеградской четверке", - сказал В.Горбулин.
По его словам, среди ключевых заявлений Словакии и ее приоритетов: политический диалог между странами региона.
"Надеемся, что в этом формате нам удастся выйти и на новые подходы к разрешению ситуации на Донбассе. Убеждён, что в этом вопросе наши восточноевропейские соседи должны иметь общее виденье", - подчеркнул он.
Напомним, В.Горбулин заявил, что страны Балтийско-Черноморского региона должны преодолеть искусственное отчуждение.