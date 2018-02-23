Горбулін запропонував новий підхід до врегулювання ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Нові підходи до вирішення ситуації на Донбасі можуть бути знайдені в діалозі країн Балтійсько-Чорноморського регіону. Про це сказав директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін під час 4-го Балтійсько-Чорноморського форуму, передає кореспондент УНН.
"Ключове питання механізму зближення: думаю, що перш за все повинні бути в уже існуючій формі субрегіональної інтеграції. Певні надії в цьому напрямку пов'язані з головуванням Словаччини в Вишеградській четвірці", - сказав В.Горбулін.
За його словами, серед ключових заяв Словаччини та її пріоритетів: політичний діалог між країнами регіону.
"Сподіваємося, що в цьому форматі нам вдасться вийти і на нові підходи до вирішення ситуації на Донбасі. Переконаний, що в цьому питанні наші східноєвропейські сусіди повинні мати спільне бачення", - підкреслив він.
Нагадаємо, В.Горбулін заявив, що країни Балтійсько-Чорноморського регіону повинні подолати штучне відчуження.