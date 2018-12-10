GoPro планирует перенести производство камер из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Американская компания GoPro объявила о планах перенести из Китая большую часть производства своих камер, предназначенных для рынка США. Об этом сообщили в пресс-службе GoPro, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Такое решение было принято из-за опасений, связанных с влиянием пошлин. Перенос производства планируется к лету 2019 года. В то же время производство, ориентированное на другие рынки (кроме США - ред.), планируется сохранить в Китае. Подобный диверсифицированный подход к производства может принести выгоду нашему бизнесу независимо от возможных таможенных последствий ", - говорится в сообщении.
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Отмечают, что GoPro была основана в 2002 году. Компания занимается производством экшен-камер. Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится гигантский внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, который достигает, по его словам, 500 млрд долл.
Переговоры США и КНР по вопросам торговли были прекращены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации во главе с вице-премьер Госсовета Лю Хэ в Вашингтон в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.
На днях Трамп заявил, что убежден в том, что США и Китай заключат торговое соглашение в течение 90 дней.