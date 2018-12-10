GoPro планує перенести виробництво камер з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Американська компанія GoPro оголосила про плани перенести з Китаю більшу частину виробництва своїх камер, що призначаються для ринку США. Про це повідомили у прес-службі GoPro, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Таке рішення було прийнято через побоювання, пов'язані з впливом мит. Перенесення виробництва планується до літа 2019 року. У той же час виробництво, орієнтоване на інші ринки (крім США - ред.), планується зберегти в Китаї. Подібний диверсифікований підхід до виробництва може принести вигоду нашому бізнесу незалежно від можливих митних наслідків", - йдеться у повідомленні.
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Зазначають, що GoPro була заснована в 2002 році. Компанія займається виробництвом екшен-камер. Трамп неодноразово заявляв, що йому не подобається гігантський зовнішньоторговельний дефіцит у торгівлі з Китаєм, що досягає, за його словами, 500 млрд дол. Переговори США і КНР з питань торгівлі були припинені в середині вересня, коли була скасована поїздка китайської делегації на чолі з віце-прем'єром Держради Лю Хе у Вашингтон у відповідь на введення адміністрацією Трампа підвищених мит на імпорт з Китаю.
Днями Трамп заявив, що переконаний у тому, що США і Китай укладуть торговельну угоду протягом 90 днів.