Google запускает кампанию по борьбе с фейками об украинских беженцах в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Google запустит кампанию по борьбе с фейками об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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“Дочерняя компания Google Jigsaw на следующей неделе начнет кампанию по противодействию дезинформации об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии, основываясь на исследовании психологов из двух британских университетов”, - говорится в сообщении.
В сотрудничестве с Jigsaw психологи из университетов Кембриджа и Бристоля создали 90-секундные ролики, предназначенные для “прививки” людей против вредоносного контента в социальных сетях.
“Видео, которые будут демонстрироваться в рекламных блоках на собственной платформе Google YouTube, а также в Twitter, TikTok и Facebook, призваны помочь людям обнаруживать эмоциональные манипуляции и козлов отпущений в заголовках новостей”, - пишет издание.
Цель кампании - “выстроить устойчивость к антимиграционным нарративам в партнерстве с местными негосударственными организациями, учеными, экспертами в области дезинформации”.
Как ожидается, информационная кампания будет длиться один месяц.
Напомним
Google выпустил дудл, посвящен Дню Независимости Украины. Его автором стала харьковская художница Ольга Штонда.