Google запускает кампанию по борьбе с фейками об украинских беженцах в ЕС

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“Дочерняя компания Google Jigsaw на следующей неделе начнет кампанию по противодействию дезинформации об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии, основываясь на исследовании психологов из двух британских университетов”, - говорится в сообщении.

В сотрудничестве с Jigsaw психологи из университетов Кембриджа и Бристоля создали 90-секундные ролики, предназначенные для “прививки” людей против вредоносного контента в социальных сетях.

“Видео, которые будут демонстрироваться в рекламных блоках на собственной платформе Google YouTube, а также в Twitter, TikTok и Facebook, призваны помочь людям обнаруживать эмоциональные манипуляции и козлов отпущений в заголовках новостей”, - пишет издание.

Цель кампании - “выстроить устойчивость к антимиграционным нарративам в партнерстве с местными негосударственными организациями, учеными, экспертами в области дезинформации”.

Как ожидается, информационная кампания будет длиться один месяц.

Напомним

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