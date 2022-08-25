Google запускає кампанію по боротьбі з фейками про українських біженців у ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Google запустить кампанію по боротьбі з фейками про українських біженців в Польщі, Словаччині та Чехії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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“Дочірня компанія Google Jigsaw наступного тижня розпочне кампанію із протидії дезінформації про українських біженців у Польщі, Словаччині та Чехії, ґрунтуючись на дослідженні психологів з двох британських університетів”, - йдеться в повідомленні.
У співпраці із Jigsaw психологи з університетів Кембриджа та Брістоля створили 90-секундні ролики, призначені для “щеплення” людей проти шкідливого контенту у соціальних мережах.
“Відео, які демонструватимуться у рекламних блоках на власній платформі Google YouTube, а також у Twitter, TikTok і Facebook, покликані допомогти людям виявляти емоційні маніпуляції та цапів відбувайлів у заголовках новин”, - пише видання.
Мета кампанії - “вибудувати стійкість до антиміграційних наративів у партнерстві із місцевими недержавними організаціями, науковцями, експертами у галузі дезінформації”.
Як очікується, інформаційна кампанія триватиме один місяць.
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