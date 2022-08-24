Google присвятив дудл Дню Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Google випустив дудл, присвячений Дню Незалежності України. Його автором стала харківська художниця Ольга Штонда, інформує УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
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"Сьогоднішній дудл, проілюстрований харківською художницею Ольгою Штондою, присвячений Дню Незалежності України. Цього дня у 1991 році українські політики підписали Акт проголошення незалежності та вивісили свій державний прапор у залі засідань Верховної Ради, означаючи вихід країни зі складу Радянського Союзу. Національне свято вшановує всіх, хто віддав життя за Батьківщину, включно з тими, хто воює донині", - ідеться у повідомленні.
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