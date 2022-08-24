Google посвятил дудл Дню Независимости Украины

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"Сегодняшний дудл, проиллюстрированный харьковской художницей Ольгой Штондой, посвященный Дню Независимости Украины. В этот день в 1991 году украинские политики подписали Акт провозглашения независимости и вывесили свой государственный флаг в зале заседаний Верховной Рады, означая выход страны из состава Советского Союза. Национальный праздник чествует всех, кто отдал жизнь за Родину, включая тех, кто воюет по сей день", - говорится в сообщении.

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