Google определил самую популярную для поиска пищу в 2018 году

По данным издания, первое место в поисковой системе Google занял торт-единорог (unicorn cake - ред.). Этот торт делают в виде единорога и украшают мастикой и кремами ярких цветов.

По статистике, чаще всего запрос на название такого торта вводили в поисковую систему в июле.

Страны, в которых чаще всего вводили запрос с тортом-единорогом: Тринидада и Тобаго, Новая Зеландия, Великобритания, Австралия и Сингапур.

В топ-запросы в поисковой системе Google в 2018 году в Украине попали вопросы, связанные с социальной поддержкой со стороны государства. В частности, украинцев интересовало, почему задерживают пенсию и детские пособия.