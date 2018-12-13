Google определил самую популярную для поиска пищу в 2018 году
Киев • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Поисковая система Google опубликовала рейтинг запрашиваемой пользователями еды в 2018 году. Об этом передает УНН со ссылкой на Vogue.
По данным издания, первое место в поисковой системе Google занял торт-единорог (unicorn cake - ред.). Этот торт делают в виде единорога и украшают мастикой и кремами ярких цветов.
По статистике, чаще всего запрос на название такого торта вводили в поисковую систему в июле.
Страны, в которых чаще всего вводили запрос с тортом-единорогом: Тринидада и Тобаго, Новая Зеландия, Великобритания, Австралия и Сингапур.
В топ-запросы в поисковой системе Google в 2018 году в Украине попали вопросы, связанные с социальной поддержкой со стороны государства. В частности, украинцев интересовало, почему задерживают пенсию и детские пособия.