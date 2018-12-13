Google визначив найпопулярнішу для пошуку їжу у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Пошукова система Google опублікувала рейтинг найпопулярнішої для запитів користувачами їжі в 2018 році. Про де передає УНН з посиланням на Vogue.
За даними видання, на першій сходинці в пошуковій системі Google опинився торт-єдиноріг (unicorn cake – ред.). Цей торт роблять у вигляді єдинорога і прикрашають мастикою та кремами яскравих кольорів.
За статистикою, найчастіше запит на назву такого торту вводили в пошукову систему в липні.
Країни, в яких найчастіше вводили запит з тортом-єдинорогом: Тринідаду і Тобаго, Нова Зеландія, Велика Британія, Австралія і Сінгапур.
До топ-запитів у пошуковій системі Google у 2018 році в Україні потрапили питання, пов'язані з соціальною підтримкою з боку держави. Зокрема, українців цікавило, чому затримують пенсію та дитячі допомоги.