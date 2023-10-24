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Google Maps отключает данные о трафике в Израиле и Газе по запросу военных - Bloomberg

Киев • УНН

 • 121697 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Компания Google в своих приложениях Google Maps и Waze отключает данные о дорожном движении в Израиле и секторе Газа по запросу израильских военных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, пишет УНН.

Google Maps отключает данные о трафике в Израиле и Газе по запросу военных - Bloomberg

Цитата

"Как мы делали ранее во время конфликтных ситуаций и в ответ на развитие ситуации в регионе, мы временно отключили возможность просмотра реальных условий дорожного движения и информации о занятости (на дорогах - ред.) из соображений безопасности местных общин", - заявил представитель Google.

Детали

По словам анонимного эксперта, Google удаляет данные о скоплениях людей в Израиле и секторе Газа в реальном времени по просьбе Армии обороны Израиля. Информация о движении в реальном времени может выявить передвижения израильских войск.

Компания предприняла аналогичные действия в Украине в прошлом году после вторжения россии в страну, отключив данные о движении транспортных средств и пешеходов в реальном времени.

Хотя Карты и Waze не будут отображать пробки в реальном времени, водители, использующие навигационные системы, будут продолжать получать примерное время прибытия на основе реальных условий, сообщает Google.

Напомним

Израиль призвал более 300 000 резервистов после нападений боевиков ХАМАС, в результате которых на юге Израиля погибло более 1400 человек и более 200 взяли в заложники.

Вооруженные силы страны намекнули на наземное вторжение в Газу, что вызвало критику со стороны мировых лидеров из-за риска жертв среди гражданского населения.

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