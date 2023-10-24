Google Maps відключає дані про трафік в Ізраїлі та Газі за запитом військових - Bloomberg

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Компанія Google у своїх додатках Google Maps та Waze відключає дані про дорожній рух в Ізраїлі та секторі Газа на запит ізраїльських військових. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела, пише УНН.