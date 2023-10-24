Google Maps відключає дані про трафік в Ізраїлі та Газі за запитом військових - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Компанія Google у своїх додатках Google Maps та Waze відключає дані про дорожній рух в Ізраїлі та секторі Газа на запит ізраїльських військових. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела, пише УНН.
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"Як ми робили раніше під час конфліктних ситуацій і у відповідь на розвиток ситуації в регіоні, ми тимчасово вимкнули можливість перегляду реальних умов дорожнього руху та інформації про зайнятість (на дорогах - ред.) з міркувань безпеки місцевих громад", - заявив представник Google.
Деталі
За словами анонімного експерта, Google видаляє дані про скупчення людей в Ізраїлі та секторі Газа в реальному часі на прохання Армії оборони Ізраїлю. Інформація про рух в реальному часі може виявити пересування ізраїльських військ.
Компанія вжила аналогічних дій в Україні минулого року після вторгнення росії в країну, вимкнувши дані про рух транспортних засобів і пішоходів у реальному часі.
Хоча Карти та Waze не відображатимуть затори в реальному часі, водії, які використовують навігаційні системи, продовжуватимуть отримувати приблизний час прибуття на основі реальних умов, повідомляє Google.
Нагадаємо
Ізраїль призвав понад 300 000 резервістів після нападів бойовиків ХАМАС, у результаті яких на півдні Ізраїлю загинуло понад 1400 людей і понад 200 взяли в заручники.
Збройні сили країни натякнули на наземне вторгнення в Газу, що викликало критику з боку світових лідерів через ризик жертв серед цивільного населення.