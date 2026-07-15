Google и Epic прекратили судебную борьбу по поводу сторонних магазинов приложений Android

Epic Games и Google совместно отозвали свою попытку задним числом урегулировать иск, который меняет работу магазинов приложений Android в США, а это означает, что Google будет вынужден размещать конкурирующие магазины приложений внутри своего собственного, сообщает The Verge, пишет УНН.

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Более того, пишет издание, Google заявил суду, что готов начать размещать сторонние магазины приложений в среду, 22 июля. "Означает ли это, что Microsoft настало время запустить магазин игр Xbox на Android?", пишет издание.

В октябре 2024 года в США судья Джеймс Донато первоначально согласился с тем, что принуждение Google к размещению конкурирующих магазинов приложений Android внутри своего собственного магазина Google Play в течение нескольких лет и принуждение компании к предоставлению доступа ко всему своему каталогу приложений этим магазинам будет лучшим способом положить конец незаконной монополии компании. Google боролся с этим с тех пор и в конечном итоге убедил Epic присоединиться, урегулировав все свои юридические споры по всему миру и заключив секретное соглашение на 800 миллионов долларов, пишет издание.

Однако судья Джеймс Донато скептически воспринял идею отказаться от своего первоначального постоянного судебного запрета в пользу предложенных Google "зарегистрированных магазинов приложений", которые пользователям придется устанавливать вручную, вместо того чтобы просто загружать сторонние магазины напрямую через Google Play. В четверг, 16 июля, обе стороны должны были явиться в суд для повторного обсуждения этого вопроса, но, возможно, в этом больше нет необходимости, отмечает издание.

Google, как сообщается, обнародовал заявление об отзыве предложенных изменений к постоянному судебному запрету судьи Донато, через представителя Google Дэна Джексона: "Мы договорились с Epic об отзыве нашего ходатайства об изменении судебного запрета, вынесенного судом США, вместо того чтобы затягивать этот процесс, который создает неопределенность для экосистемы".

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