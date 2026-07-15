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Техника

Google и Epic прекратили судебную борьбу по поводу сторонних магазинов приложений Android

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Epic Games и Google совместно отозвали попытку задним числом урегулировать иск, который меняет работу магазинов приложений Android в США. Google будет вынужден размещать конкурирующие магазины приложений внутри своего собственного.

Google и Epic прекратили судебную борьбу по поводу сторонних магазинов приложений Android

Epic Games и Google совместно отозвали свою попытку задним числом урегулировать иск, который меняет работу магазинов приложений Android в США, а это означает, что Google будет вынужден размещать конкурирующие магазины приложений внутри своего собственного, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

Более того, пишет издание, Google заявил суду, что готов начать размещать сторонние магазины приложений в среду, 22 июля. "Означает ли это, что Microsoft настало время запустить магазин игр Xbox на Android?", пишет издание.

В октябре 2024 года в США судья Джеймс Донато первоначально согласился с тем, что принуждение Google к размещению конкурирующих магазинов приложений Android внутри своего собственного магазина Google Play в течение нескольких лет и принуждение компании к предоставлению доступа ко всему своему каталогу приложений этим магазинам будет лучшим способом положить конец незаконной монополии компании. Google боролся с этим с тех пор и в конечном итоге убедил Epic присоединиться, урегулировав все свои юридические споры по всему миру и заключив секретное соглашение на 800 миллионов долларов, пишет издание.

Однако судья Джеймс Донато скептически воспринял идею отказаться от своего первоначального постоянного судебного запрета в пользу предложенных Google "зарегистрированных магазинов приложений", которые пользователям придется устанавливать вручную, вместо того чтобы просто загружать сторонние магазины напрямую через Google Play. В четверг, 16 июля, обе стороны должны были явиться в суд для повторного обсуждения этого вопроса, но, возможно, в этом больше нет необходимости, отмечает издание.

Google, как сообщается, обнародовал заявление об отзыве предложенных изменений к постоянному судебному запрету судьи Донато, через представителя Google Дэна Джексона: "Мы договорились с Epic об отзыве нашего ходатайства об изменении судебного запрета, вынесенного судом США, вместо того чтобы затягивать этот процесс, который создает неопределенность для экосистемы".

TikTok вернулся в американские магазины приложений Apple Store и Google Play14.02.25, 04:41 • 32992 просмотра

Юлия Шрамко

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