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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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TikTok вернулся в американские магазины приложений Apple Store и Google Play

TikTok вернулся в американские магазины приложений Apple Store и Google Play

Киев  •  УНН

 • 3552 просмотра

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TikTok снова доступен в Apple Store и Google Play в США после временного удаления.

Популярное китайское приложение TikTok снова появилось в Apple Store и Google Play в США. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Его изъятие было связано с требованиями американского законодательства, которое обязывало компанию ByteDance передать контроль над местным сегментом платформы другому владельцу. 

Несмотря на угрозу полного запрета, сервису удалось избежать окончательной блокировки. Ранее сроки выполнения требований переносились, а теперь ситуация изменилась после решения администрации США не выдвигать претензий к компаниям, распространяющим приложение. 

TikTok, который в США имеет более 170 миллионов пользователей, впрочем будущее на американском рынке остается неопределенным.

Напомним

TikTok разрешил пользователям Android в США загружать приложение через APK с официального сайта. Это происходит на фоне требований к ByteDance продать платформу в течение 75 дней или столкнуться с запретом.

TikTok нашел способ обойти ограничения в США через APK-файл08.02.25, 14:28 • 36939 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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