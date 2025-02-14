TikTok вернулся в американские магазины приложений Apple Store и Google Play

Популярное китайское приложение TikTok снова появилось в Apple Store и Google Play в США. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Его изъятие было связано с требованиями американского законодательства, которое обязывало компанию ByteDance передать контроль над местным сегментом платформы другому владельцу.

Несмотря на угрозу полного запрета, сервису удалось избежать окончательной блокировки. Ранее сроки выполнения требований переносились, а теперь ситуация изменилась после решения администрации США не выдвигать претензий к компаниям, распространяющим приложение.

TikTok, который в США имеет более 170 миллионов пользователей, впрочем будущее на американском рынке остается неопределенным.

Напомним

TikTok разрешил пользователям Android в США загружать приложение через APK с официального сайта. Это происходит на фоне требований к ByteDance продать платформу в течение 75 дней или столкнуться с запретом.

TikTok нашел способ обойти ограничения в США через APK-файл