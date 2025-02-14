TikTok повернувся в американські магазини додатків Apple Store і Google Play

Популярний китайський додаток TikTok знову з’явився в Apple Store і Google Play у США. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

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Його вилучення було пов’язане з вимогами американського законодавства, яке зобов’язувало компанію ByteDance передати контроль над місцевим сегментом платформи іншому власнику.

Попри загрозу повної заборони, сервісу вдалося уникнути остаточного блокування. Раніше строки виконання вимог переносилися, а тепер ситуація змінилася після рішення адміністрації США не висувати претензій до компаній, що розповсюджують додаток.

TikTok, який у США має понад 170 мільйонів користувачів, втім майбутнє на американському ринку залишається невизначеним.

Нагадаємо

TikTok дозволив користувачам Android у США завантажувати додаток через APK з офіційного сайту. Це відбувається на тлі вимог до ByteDance продати платформу протягом 75 днів або зіткнутися з забороною.

TikTok знайшов спосіб обійти обмеження в США через APK-файл