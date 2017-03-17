Google даст возможность родителям контролировать телефоны детей

С помощью Family Link можно запретить детям загружать любые приложения из магазина Google Play. Чтобы скачать новый сервис, детям придется посылать запрос на одобрение у родителей. Кроме того, Family Link отслеживает, сколько времени дети тратят на различные приложения и предоставляет отчет по месяцам и неделям.

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Родители могут установить "ночной режим" для смартфонов детей, который будет включаться в определенное время и блокировать доступ к телефону.

Сейчас Family Link находится в стадии тестирования и доступен только семьям из США с детьми до 13 лет.

Как сообщал УНН, власти Евросоюза обвинили компании Facebook, Google и Twitter в нарушении прав потребителей и выделили им месяц на переформатирование своих услуг согласно европейскому законодательству.