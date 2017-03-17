Google дасть можливість батькам контролювати телефони дітей

За допомогою Family Link можна заборонити дітям завантажувати будь-які додатки з магазину Google Play. Щоб скачати новий сервіс, дітям доведеться надсилати запит на схвалення у батьків. Крім того, Family Link відслідковує, скільки часу діти витрачають на різні додатки, і надає звіт по місяцях та тижнях.

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Батьки можуть встановити “нічний режим” для смартфонів дітей, що буде вмикатися у певний час і блокувати доступ до телефону.

Наразі Family Link знаходиться в стадії тестування і доступний тільки родинам зі США з дітьми до 13 років.

Як повідомляв УНН, влада Євросоюзу звинуватила компанії Facebook, Google і Twitter в порушенні прав споживачів і виділив їм місяць на переформатування своїх послуг згідно з європейським законодавством.