Голубовская: радикально сдержать COVID-19 уже не удастся

“Я, например, как инфекционист, прекрасно понимаю — радикально сдержать болезнь нам уже не удастся. Нужно минимизировать риски. Нужно сохранить вот эти разграничительные мероприятия, нравится это людям, или нет, потому что это все сдерживает. Это не предотвращает полностью, но сдерживает”, — сказала Ольга Голубовская.

Напомним, Голубовская заявила, что в Украине началась вторая волна COVID-19.