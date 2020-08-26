Голубовская: радикально сдержать COVID-19 уже не удастся
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что прекрасно понимает, что радикально сдержать COVID-19 уже не удастся и нужно минимизировать риски. Об этом она сказала в эфире ток-шоу “Пульс”, передает УНН.
“Я, например, как инфекционист, прекрасно понимаю — радикально сдержать болезнь нам уже не удастся. Нужно минимизировать риски. Нужно сохранить вот эти разграничительные мероприятия, нравится это людям, или нет, потому что это все сдерживает. Это не предотвращает полностью, но сдерживает”, — сказала Ольга Голубовская.
Напомним, Голубовская заявила, что в Украине началась вторая волна COVID-19.