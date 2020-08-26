Голубовська: радикально стримати COVID-19 вже не вдасться
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що прекрасно розуміє, що радикально стримати COVID-19 вже не вдасться і треба мінімізувати ризики. Про це вона сказала в ефірі ток-шоу “Пульс”, передає УНН.
“Я, наприклад, як інфекціоніст, прекрасно розумію — радикально стримати хворобу нам вже не вдасться. Потрібно мінімізувати ризики. Потрібно зберегти ось ці обмежувальні заходи, подобається це людям, чи ні, тому що це все стримує. Це не запобігає повністю, але стримує”, — сказала Ольга Голубовська.
Нагадаємо, Голубовська заявила, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19.