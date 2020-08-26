Голубовська: радикально стримати COVID-19 вже не вдасться

“Я, наприклад, як інфекціоніст, прекрасно розумію — радикально стримати хворобу нам вже не вдасться. Потрібно мінімізувати ризики. Потрібно зберегти ось ці обмежувальні заходи, подобається це людям, чи ні, тому що це все стримує. Це не запобігає повністю, але стримує”, — сказала Ольга Голубовська.

Нагадаємо, Голубовська заявила, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19.