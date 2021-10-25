Голубовская объяснила, кого действительно можно называть антивакцинаторами
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Реальными антивакцинаторами являются люди, которые оспаривают то, что вакцинопрофилактика и иммунопрофилактика инфекционных болезней – это реально величайшее достижение человечества, благодаря которому спасены тысячи жизней. Об этом заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу Владимира Полуева и Анны Степанец "Дежурные по стране", передает корреспондент УНН.
Цитата
“Мы все с вами понимаем, что вакцинопрофилактика и иммунопрофилактика инфекционных болезней — это реально величайшее достижение человечества, спасены тысячи жизней, преодолены многие болезни, когда в комплексном противодействии она применяется. И те люди которые этот момент оспаривают, они являются антивакцинаторами реальными”, — сказала Голубовская.
Детали
По ее словам, таких антивакцинаторов в каждой стране где-то не более 5%.
“Все остальные люди, которые говорят о там, что вакцинация — это медицинская манипуляция, которая требует определенных научных подходов, у которых есть какие-то предостережения к тому как это делается, особенно у нас. Они не являются антивакцинаторами и не надо клеймить некого, а нужно перевести дискуссию в научное русло. Все должно быть научно обосновано”, — рассказала Голубовская.
Напомним
Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили почти 7 миллионов человек. При этом в целом сделали уже почти 16 миллионов прививок, за последние сутки из которых — 101 тысячу, большинство — первой дозой.