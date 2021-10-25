Голубовская объяснила, кого действительно можно называть антивакцинаторами

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“Мы все с вами понимаем, что вакцинопрофилактика и иммунопрофилактика инфекционных болезней — это реально величайшее достижение человечества, спасены тысячи жизней, преодолены многие болезни, когда в комплексном противодействии она применяется. И те люди которые этот момент оспаривают, они являются антивакцинаторами реальными”, — сказала Голубовская.

Детали

По ее словам, таких антивакцинаторов в каждой стране где-то не более 5%.

“Все остальные люди, которые говорят о там, что вакцинация — это медицинская манипуляция, которая требует определенных научных подходов, у которых есть какие-то предостережения к тому как это делается, особенно у нас. Они не являются антивакцинаторами и не надо клеймить некого, а нужно перевести дискуссию в научное русло. Все должно быть научно обосновано”, — рассказала Голубовская.

Напомним

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили почти 7 миллионов человек. При этом в целом сделали уже почти 16 миллионов прививок, за последние сутки из которых — 101 тысячу, большинство — первой дозой.