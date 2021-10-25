Вакцинация от COVID-19 на выходных: количество прививок за сутки не упало ниже 100 тысяч

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"За сутки 24 октября в Украине 101 331 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 75 240 человек, полностью иммунизированы - 26 091 человек", - сообщили в Минздраве.

Детали

За прошедшую неделю сделано более 1,5 млн прививок.

С начала прививочной кампании получили одну дозу вакцины - 8 965 692 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 989 668 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 955 360 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 за неделю - невакцинированные.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тысяч прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 тысяч.

Но на прошлой неделе этот показатель снова превысил 100 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в "красную" зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власть Днепра заявляла, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в "красную" зону. Такая же ситуация и в Запорожье, Одессе.

Сейчас в "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская области. С 26 октября список "красных" регионов пополнят Ровенская и Николаевская области.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, столица также на грани "красной" зоны.