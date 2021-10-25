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Вакцинація від COVID-19 на вихідних: кількість щеплень за добу не впала нижче 100 тисяч

Київ • УНН

 • 17249 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали майже 7 мільйонів людей. При цьому загалом зробили вже майже 16 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - 101 тисяча, більшість - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Вакцинація від COVID-19 на вихідних: кількість щеплень за добу не впала нижче 100 тисяч

Цитата:

"За добу 24 жовтня в Україні 101 331 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 75 240 людей, повністю імунізовані - 26 091 людина", - повідомили у МОЗ.

Деталі

За минулий тиждень зроблено понад 1,5 млн щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 людини, з них отримали одну дозу – 8 965 692 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 989 668 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 955 360 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 за тиждень - невакциновані.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.

Але минулого тижня цей показник знову перевищив 100 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у "червону" зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. До прикладу, влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишукувалися черги, як тільки регіон увійшов у "червону" зону. Така ж ситуація і у Запоріжжі, Одесі.

Наразі у "червоній" зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська області. З 26 жовтня список "червоних" регіонів поповнять Рівненська та Миколаївська області.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, столиця також на межі "червоної" зони.

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