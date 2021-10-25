Голубовська пояснила, кого дійсно можна називати антивакцинаторами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Реальними антивакцинаторами є люди, які оскаржують те, що вакцинопрофілактика і імунопрофілактика інфекційних хвороб - це реально найбільше досягнення людства, завдяки якому врятовані тисячі життів. Про це заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу Володимира Полуєва і Анни Степанець "Чергові по країні", передає кореспондент УНН.
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"Ми всі з вами розуміємо, що вакцинопрофілактика і імунопрофілактика інфекційних хвороб - це реально найбільше досягнення людства, врятовані тисячі життів, подолані багато хвороб, коли в комплексній протидії вона застосовується. І ті люди, які цей момент оскаржують, вони є антивакцинаторами реальними", - сказала Голубовська.
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За її словами, таких антивакцинаторів у кожній країні десь не більше 5%.
"Всі інші люди, які говорять про те, що вакцинація - це медична маніпуляція, яка вимагає певних наукових підходів, у яких є якісь застереження до того, як це робиться, особливо у нас. Вони не є антивакцинаторами і не треба таврувати нікого, а потрібно перевести дискусію в наукове русло. Все має бути науково обгрунтовано", - розповіла Голубовська.
Нагадаємо
Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали майже 7 мільйонів осіб. При цьому в цілому зробили вже майже 16 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - 101 тисяча, більшість - першою дозою.