Голубовська пояснила, кого дійсно можна називати антивакцинаторами

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"Ми всі з вами розуміємо, що вакцинопрофілактика і імунопрофілактика інфекційних хвороб - це реально найбільше досягнення людства, врятовані тисячі життів, подолані багато хвороб, коли в комплексній протидії вона застосовується. І ті люди, які цей момент оскаржують, вони є антивакцинаторами реальними", - сказала Голубовська.

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За її словами, таких антивакцинаторів у кожній країні десь не більше 5%.

"Всі інші люди, які говорять про те, що вакцинація - це медична маніпуляція, яка вимагає певних наукових підходів, у яких є якісь застереження до того, як це робиться, особливо у нас. Вони не є антивакцинаторами і не треба таврувати нікого, а потрібно перевести дискусію в наукове русло. Все має бути науково обгрунтовано", - розповіла Голубовська.

Нагадаємо

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали майже 7 мільйонів осіб. При цьому в цілому зробили вже майже 16 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - 101 тисяча, більшість - першою дозою.