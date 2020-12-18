Голубовская объяснила, чем обусловлены "антивакцинальные" настроения украинцев

“У меня свое отношение к этому делу. Я считаю, что многие антивакцинальные настроения последних лет были обусловлены непрофессиональным действием нашего Минздрава и некоторых наших международных партнеров. Которые противоречили заключениям наших специалистов. Никто не против вакцинации. Все прекрасно понимают, что это процедура, спасающая жизни. И я уверена, что сейчас уже не та ситуация, слава богу, как раньше, к нам прислушиваются, мы сделаем все красиво, правильно, в соответствии с научными данными и тогда будет доверие общества”, — сказала Ольга Голубовская.

Напомним, согласно опросу, 57% украинцев не будут делать прививки от COVID-19, если вакцина будет платной.