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Голубовська пояснила, чим зумовлені "антивакцинальні" настрої українців

Київ • УНН

 • 13533 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що антивакцинальні настрої останніх років були обумовлені непрофесійними діями МОЗ та міжнародних партнерів. Про це вона сказала в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.

Голубовська пояснила, чим зумовлені "антивакцинальні" настрої українців

“У мене своє ставлення до цієї справи. Я вважаю, що багато антивакцинальних настроїв останніх років були обумовлені непрофесійнимм діями нашого МОЗ та деяких наших міжнародних партнерів. Які суперечили висновкам наших фахівців. Ніхто не проти вакцинації. Всі прекрасно розуміють, що це процедура, яка рятує життя. І я впевнена, що зараз вже не та ситуація, слава богу, як раніше, до нас прислухаються, ми зробимо все красиво, правильно, відповідно до наукових даних і тоді буде довіра суспільства”, — сказала Ольга Голубовська.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, 57% українців не будуть робити щеплення від COVID-19, якщо вакцина буде платною.

Українські Національні Новини

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