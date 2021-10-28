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Главу Закарпатского облсовета уволили во время сессии – он обратился к правоохранителям

Киев • УНН

 • 31460 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Глава Закарпатского Алексей Петров облсовета назвал сегодняшнюю сессию, на которой его уволили, незаконной и обратился по этому поводу к правоохранителям. Об этом сообщил Закарпатский областной совет в Facebook, передает УНН.

Главу Закарпатского облсовета уволили во время сессии – он обратился к правоохранителям

Цитата

“Происходящее является нарушением всех правовых норм и имеет признаки самоуправства. Я обратился по этому поводу в прокуратуру и полицию с целью реагирования на эти действия”, — отметил Петров.

Подробности

Как сообщали сегодня СМИ, Петрова сегодня во время сессии уволили. Он назвал основной причиной этой ситуации — перенос сессии из-за выносившихся на повестку дня вопросов и, в основном, касавшихся бюджетных вопросов и реформирования коммунальных предприятий областного совета.

“Наверное, это и стало основной причиной разногласий политической партии „Слуга Народа“ с другими. Поскольку к нам обращались врачи, работники культуры, педагоги, общественные организации и профсоюзы, на согласительном совете, мы приняли решение перенести рассмотрение вопроса оптимизации коммунальных учреждений, создать комиссии, пригласить экспертов, прокоммуникировать, изучить все мнения по этому вопросу”, — заявил он.

“Мы приняли решение о переносе сессии на 25 ноября, чтобы иметь время изучить вопрос о необходимости оптимизации. Заявление о совершении преступления передано в правоохранительные органы, я буду свидетелем по делу. В соответствии с регламентом и законом я перенес сессию, и то, что произошло в зале, неправомерно. Говорю как юрист: то, что произошло, это нарушение закона”, — сказал Петров.

Дополнение

Добавим, что Петров также напомнил, что в первую очередь вопрос оптимизации инициировал на прошлой сессии депутат от фракции Родное Закарпатье Владимир Чубирко, который подал депзапрос с просьбой создать группу по оптимизации коммунальных предприятий, где областной совет является собственником. Он отмечал, что штаты этих заведений преимущественно раздуты, что руководители получают большие зарплаты, а другие работники — мизер.

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