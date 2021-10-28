Голову Закарпатської облради звільнили під час сесії – він звернувся до правоохоронців

Цитата

“Те, що відбувається, є порушенням усіх правових норм і має ознаки самоуправства. Я, звернувся з цього приводу до прокуратури та поліції з метою реагування на ці дії, — зазначив Петров.

Деталі

Як повідомляли сьогодні ЗМІ, Петрова сьогодні під час сесії звільнили. Він назвав основною причиною цієї ситуації — перенесення сесії через питання, що виносилися на порядок денний і, в основному, стосувалися бюджетних питань та реформування комунальних підприємств обласної ради.

“Напевно, це й стало основною причиною щодо розходження в думках політичної партї „Слуга Народу“ з іншими. Оскільки до нас зверталися лікарі, працівники культури, освітяни, громадські організації та профспілки, на погоджувальній раді, ми прийняли рішення перенести розгляд питання оптимізації комунальних закладів, створити комісії, запросити експертів, прокомунікувати, вивчити усі думки щодо цього питання”, — заявив він.

“Ми прийняли рішення про перенесення сесії на 25 листопада, щоб мати час вивчити питання необхідності оптимізації. Заява про вчинення злочину передана в правоохоронні органи, я буду свідком по справі. Відповідно до регламенту і закону я переніс сесію, і те, що відбулося в залі, неправочинне. Кажу як юрист: те, що відбулося, це порушення закону”, — зазначив Петров.

Доповнення

Додамо, що Петров також нагадав, що першочергово питання щодо оптимізації ініціював на минулій сесії депутат від фракції “Рідне Закарпаття” Володимир Чубірко, який подав депзапит з проханням створити групу з оптимізації комунальних підприємств, де обласна рада є власником. Він наголошував, що штати цих закладів переважно роздуті, що керівники отримують великі зарплати, а інші працівники — мізер.