Председатель Барышевского райсуда отстранен от работы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Удовлетворено ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о временном отстранении судьи Барышевского районного суда от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"5 марта 2019 года Высшим советом правосудия удовлетворено ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о временном отстранении судьи Барышевского районного суда Киевской области Александра Лисюка от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Судью отстранили от правосудия до вступления в законную силу приговором суда или закрытия уголовного производства, то есть на время рассмотрения дела судом.
Уголовное производство находится на рассмотрении Бобровицкого районного суда Черниговской области.
Напомним, материалы в отношении председателя Барышевского районного суда Киевской области Александра Лисюка открыто для ознакомления.