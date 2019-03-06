Председатель Барышевского райсуда отстранен от работы

"5 марта 2019 года Высшим советом правосудия удовлетворено ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о временном отстранении судьи Барышевского районного суда Киевской области Александра Лисюка от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Судью отстранили от правосудия до вступления в законную силу приговором суда или закрытия уголовного производства, то есть на время рассмотрения дела судом.

Уголовное производство находится на рассмотрении Бобровицкого районного суда Черниговской области.

Напомним, материалы в отношении председателя Барышевского районного суда Киевской области Александра Лисюка открыто для ознакомления.