Голову Баришівського райсуду відсторонено від роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Задоволено клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про тимчасове відсторонення судді Баришівського районного суду від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу САП.
“5 березня 2019 року Вищою радою правосуддя задоволено клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про тимчасове відсторонення судді Баришівського районного суду Київської області Олександра Лисюка від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності”, — йдеться у повідомленні.
Суддю відсторонено від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження, тобто на час розгляду справи судом.
Кримінальне провадження перебуває на розгляді Бобровицького районного суду Чернігівської області.
Нагадаємо, матеріали стосовно голови Баришівського районного суду Київської області Олександра Лисюка відкрито для ознайомлення.