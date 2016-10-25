Главой совета Нацбанка стал Б.Данилишин

Сегодня, 25 октября, состоялось первое заседание совета Нацбанка Украины в этом году. Члены совета на заседании избрали своим главой Богдана Данилишина, а его заместителем - Тимофея Милованова.

Также совет НБУ назначил Якова Смолия первым заместителем главы НБУ, Екатерину Рожкову и Романа Борисенко - заместителями главы НБУ.

Напомним, 24 октября Президент Украины Петр Порошенко назначил Богдана Данилишина членом совета Национального банка Украины.