Главой совета Нацбанка стал Б.Данилишин
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Главой совета Национального банка Украины стал Богдан Данилишин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Сегодня, 25 октября, состоялось первое заседание совета Нацбанка Украины в этом году. Члены совета на заседании избрали своим главой Богдана Данилишина, а его заместителем - Тимофея Милованова.
Также совет НБУ назначил Якова Смолия первым заместителем главы НБУ, Екатерину Рожкову и Романа Борисенко - заместителями главы НБУ.
Напомним, 24 октября Президент Украины Петр Порошенко назначил Богдана Данилишина членом совета Национального банка Украины.