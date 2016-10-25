Головою ради Нацбанку став Б.Данилишин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Головою ради Національного банку України став Богдан Данилишин, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
Сьогодні, 25 жовтня, відбулося перше засідання ради Нацбанку України цього року. Члени ради під час засідання обрали своїм головою Богдана Данилишина, а його заступником – Тимофія Милованова.
Також рада НБУ призначила Якова Смолія першим заступником голови НБУ, Катерину Рожкову та Романа Борисенка – заступниками голови НБУ.
Нагадаємо, 24 жовтня Президент України Петро Порошенко призначив Богдана Данилишина членом ради Національного банку України.