Главный раввин Израиля разрешил евреям читать сообщения из телефона в субботу из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Евреям разрешили держать телефоны включенными в субботу и даже читать сообщения. Это сделано для того, чтобы религиозные люди вовремя получали сообщение от Министерства здравоохранения, передает УНН со ссылкой на 9tv.
"Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф выпустил галахическое постановление, согласно которому в эти "вирусные" времена любой еврей может держать мобильный телефон включенным в субботу и даже смотреть, какие сообщения ему приходят", - сообщают в издании.
Так, это сделано для того, чтобы религиозные люди могли вовремя получать уведомления Министерства здравоохранения о том, что они на учете потенциально зараженных коронавирусом и им следует приступить к карантинному режиму.
Сообщается, что это беспрецедентный для нынешних времен шаг - нарушение святости субботы в таком масштабе, даже ради принципа "пикуах нефеш", необходимости спасения жизни или здоровья человека, чего ультраортодоксы себе не позволяли.
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Пока неясно, как воспримут это постановление ашкеназские раввины, которые придерживаются более строгих взглядов на Галаху и сильнее полагаются на божий промысел, чем выходцы из восточных стран.
Кроме того, отметим, что главный раввин Израиля Ицхак Йосеф направил галахическое постановление о закрытии синагог в больницах министру здравоохранения Яакову Лицманну. В письме говорится, что синагоги должны быть закрыты, поскольку в них невозможно соблюдение рекомендации Минздрава о том, что между присутствующими должно быть расстояние не менее двух метров.
Напомним, что в Иерусалиме из-за коронавируса закрыли мусульманскую мечеть Аль-Акса.