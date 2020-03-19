Главный раввин Израиля разрешил евреям читать сообщения из телефона в субботу из-за коронавируса

КИЕВ. 19 марта. УНН. Евреям разрешили держать телефоны включенными в субботу и даже читать сообщения. Это сделано для того, чтобы религиозные люди вовремя получали сообщение от Министерства здравоохранения, передает УНН со ссылкой на 9tv.