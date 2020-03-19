Головний рабин Ізраїлю дозволив євреям читати повідомлення з телефону в суботу через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Євреям дозволили тримати телефони включеними в суботу і навіть читати повідомлення. Це зроблено для того, щоб релігійні люди вчасно отримували повідомлення від Міністерства охорони здоров'я, передає УНН із посиланням на 9tv.
"Головний сефардський рабин Ізраїлю Іцхак Йосеф випустив галахічну постанову, згідно з якою в ці "вірусні" часи будь-який єврей може тримати мобільний телефон включеним в суботу і навіть дивитися, які повідомлення йому приходять", - повідомляють у виданні.
Так, це зроблено для того, щоб релігійні люди могли вчасно отримувати повідомлення від Міністерства охорони здоров'я про те, що вони на обліку потенційно заражених коронавірусом і їм слід приступити до карантинного режиму.
Повідомляється, що це безпрецедентний для нинішніх часів крок - порушення святості суботи в такому масштабі, навіть заради принципу "пікуах нефеш", необхідності порятунку життя або здоров'я людини, чого ультраортодокси собі не дозволяли.
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Поки неясно, як сприймуть цю постанову ашкеназькі рабини, які дотримуються більш строгих поглядів на Галаху і сильніше покладаються на божий промисел, ніж вихідці зі східних країн.
Крім того, відзначимо, що головний рабин Ізраїлю Іцхак Йосеф направив галахічну постанову про закриття синагог в лікарнях міністру охорони здоров'я Яакову Ліцманну. У листі йдеться, що синагоги повинні бути закриті, оскільки в них неможливо дотриманні рекомендації МОЗ про те, що між присутніми повинна бути відстань не менше двох метрів.
Нагадаємо, що в Єрусалимі через коронавірус закрили мусульманську мечеть Аль-Акса.