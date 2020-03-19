Головний рабин Ізраїлю дозволив євреям читати повідомлення з телефону в суботу через коронавірус

КИЇВ. 19 березня. УНН. Євреям дозволили тримати телефони включеними в суботу і навіть читати повідомлення. Це зроблено для того, щоб релігійні люди вчасно отримували повідомлення від Міністерства охорони здоров'я, передає УНН із посиланням на 9tv.