В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли мусульманскую мечеть Аль-Акса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Иерусалиме в качестве мер предосторожности из-за распространения коронавируса закрыли мусульманскую мечеть Аль-Акса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Иерусалимскую мечеть Аль-Акса закрыли в качестве меры предосторожности из-за распространения коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что молитвы все еще будут происходить на огромной открытой площади вокруг святыни и в других мусульманских молитвенных местах.
Напомним, количество заразившихся коронавирусом нового типа в Израиле достигло 193. За сутки заразились 50 человек.