В Єрусалимі через коронавірус закрили мусульманську мечеть Аль-Акса
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Єрусалимі у якості запобіжних заходів через розповсюдження коронавірусу закрили мусульманську мечеть Аль-Акса. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Єрусалимську мечеть Аль-Акса закрили у якості запобіжного заходу через розповсюдження коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що молитви все ще відбуватимуться на величезній відкритій площі навколо святині та інших мусульманських молитовних місцях.
Нагадаємо, кількість тих, хто заразився коронавірусом нового типу в Ізраїлі досягла 193. За добу заразилось 50 осіб.