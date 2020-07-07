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Главный налоговик попал в ДТП и скрылся с места происшествия - нардеп

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Нардеп Илья Кива сообщил, что в пятницу, 3 июля, автомобиль главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко Toyota Land Cruiser стал участником ДТП. Об этом Кива написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие материалы, передает УНН.

Нардеп утверждает, что, не дождавшись приезда патрульной полиции, главный налоговик страны скрылся с места ДТП, предварительно отдав приказ своему водителю изменить номера на авто, на котором попал в аварию.

"Главный фискал Украины, посчитав, вероятно, что он "выше этого" - выше закона и порядка, скрылся с места ДТП. Согласно материалам с места происшествия (а именно – видео и фото, сделанные очевидцами), он пересаживается в Mercedes, с номером АА 8943 МО и уезжает, не считая нужным дождаться приезда патрульной полиции для надлежащего оформления ДТП, и более того, согласно информации, - отдает приказ своему водителю изменить номера на авто, на котором попал в аварию", - написал Кива.

Согласно видео, номера государственной регистрации были изменены с АА 5129 ТІ на АА 7207 АА. Скриншот При этом, заявляет Кива, ни Mercedes, ни Toyota, на которых передвигался Алексей Любченко, в его декларации, опубликованной на сайте НАПК, не числятся.

"Считаю, что данная информация должна быть принята во внимание правоохранителями! Такое поведение чиновников – недопустимо. Если данные подтвердятся, глава ГНС должен ответить за свои действия", - заявил нардеп.

"В очередной раз мы становимся свидетелями тому, что нашим "высшим чинам" плевать на закон!.. Я требую порядка! Я требую ответственности! Иначе, с такими чиновниками, наша страна погрязнет в хаосе и нищете!" - подытожил нардеп.

Украинские Национальные Новости

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