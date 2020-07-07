Головний податківець потрапив у ДТП та втік з місця події - нардеп

Нардеп стверджує, що, не дочекавшись приїзду патрульної поліції, головний податківець країни зник з місця ДТП, попередньо віддавши наказ своєму водієві змінити номери на авто, на якому потрапив в аварію.

"Головний фіскал України, вважає, ймовірно, що він "вищий від цього" - вищий від закону і порядку, зник з місця ДТП. Згідно з матеріалами з місця події (а саме – відео і фото, зроблені очевидцями), він пересідає в Mercedes з номером АА 8943 МО і їде, не вважаючи за потрібне дочекатися приїзду патрульної поліції для належного оформлення ДТП, і більш того, відповідно до інформації, - віддає наказ своєму водієві змінити номери на авто, на якому потрапив в аварію", - написав Кива.

Згідно з відео, номери державної реєстрації були змінені з АА 5129 ТІ на АА 7207 АА. Скріншот При цьому, заявляє Кива, ні Mercedes, ні Toyota, на яких пересувався Олексій Любченко, в його декларації, опублікованій на сайті НАПК, не значаться.

"Вважаю, що ця інформація повинна бути прийнята до уваги правоохоронцями! Така поведінка чиновників – неприпустима. Якщо дані підтвердяться, голова ДПС повинен відповісти за свої дії", - заявив нардеп.

"Вкотре ми стаємо свідками того, що нашим "вищим чинам" плювати на закон!.. Я вимагаю порядку! Я вимагаю відповідальності! Інакше, з такими чиновниками, наша країна загрузне в хаосі й злиднях!" - підсумував нардеп.