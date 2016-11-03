Главный патрульный Ровно раздает щенков через соцсети
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Новых хозяев пяти щенкам ищет руководитель патрульной полиции Ровно Сергей Мерчук. В своем профиле в Facebook он написал, что патрульные приютили щенят на посту на трассе Киев-Чоп, передает корреспондент УНН.
"Вблизи города Корец на контрольном посту есть 5 маленьких защитников. Им скоро станет холодно. Если кто-то хочет поделиться с ними теплом и домом - добро пожаловать", - отметил С.Мерчук.
Как сообщал УНН, летом в управлении патрульной полиции Ровно правоохранители приютили совенка, которого назвали "Патрулька". Через три месяца птенец подрос и сбежал из гаража, где ему устроили жилье.