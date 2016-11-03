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15 марта, 19:03 • 114261 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163908 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136347 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128954 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112037 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105006 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101095 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134050 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главный патрульный Ровно раздает щенков через соцсети

Главный патрульный Ровно раздает щенков через соцсети

Киев • УНН

 • 10280 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Новых хозяев пяти щенкам ищет руководитель патрульной полиции Ровно Сергей Мерчук. В своем профиле в Facebook он написал, что патрульные приютили щенят на посту на трассе Киев-Чоп, передает корреспондент УНН.

"Вблизи города Корец на контрольном посту есть 5 маленьких защитников. Им скоро станет холодно. Если кто-то хочет поделиться с ними теплом и домом - добро пожаловать", - отметил С.Мерчук.

Как сообщал УНН, летом в управлении патрульной полиции Ровно правоохранители приютили совенка, которого назвали "Патрулька". Через три месяца птенец подрос и сбежал из гаража, где ему устроили жилье.

Украинские Национальные Новости

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