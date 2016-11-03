Главный патрульный Ровно раздает щенков через соцсети

"Вблизи города Корец на контрольном посту есть 5 маленьких защитников. Им скоро станет холодно. Если кто-то хочет поделиться с ними теплом и домом - добро пожаловать", - отметил С.Мерчук.

Как сообщал УНН, летом в управлении патрульной полиции Ровно правоохранители приютили совенка, которого назвали "Патрулька". Через три месяца птенец подрос и сбежал из гаража, где ему устроили жилье.