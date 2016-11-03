Головний патрульний Рівного роздає цуценят через соцмережі
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Нових господарів п'ятьом цуценятам шукає керівник Патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук. У своєму профілі на Facebook він написав, що патрульні прихистили собаченят на посту на трасі Київ-Чоп, передає кореспондент УНН.
“Поблизу міста Корець на контрольному посту є 5 маленьких захисників. Їм скоро стане холодно. Якщо хтось хоче поділитися з ними теплом і домівкою — ласкаво просимо”, — зазначив С.Мерчук.
Як повідомляв УНН, влітку в управлінні Патрульної поліції Рівного правоохоонці прихистили совеня, яке назвали “Патрулька”. Через три місці пташеня підросло та втекло з гаража, де йому облаштували місце.