Главный наставник "Бенфики" покинул пост тренера лиссабонского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Португальский специалист Бруну Лаже покинул пост главного наставника лиссабонской "Бенфики". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт лиссабонского клуба.
Лаже подал в отставку после поражения в матче чемпионата Португалии против “Маритиму”. “Орлы” проиграли на выезде со счетом 0:2. Это поражение стало вторым подряд для команды.
Сейчас отставание от лидера соревнований “Порту” составляет 6 очков.
Стоит отметить, что с 44-летним специалистом “Бенфика” выиграла чемпионат страны сезона 2018-19 годов и Суперкубок 2019-го года.