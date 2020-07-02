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Головний наставник "Бенфіки" покинув посаду тренера лісабонського клубу

Київ • УНН

 • 9334 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Португальський фахівець Бруну Лаже покинув посаду головного наставника лісабонської "Бенфіки". Про це інформує УНН з посиланням на сайт лісабонського клубу.

Лаже подав у відставку після поразки в матчі чемпіонату Португалії проти “Марітіму”. “Орли” програли на виїзді з рахунком 0:2. Ця поразка стала другою підряд для команди.

Наразі відставання від лідера змагань “Порту” складає 6 очок.

Варто відзначити, що із 44-річним фахівцем “Бенфіка” виграла чемпіонат країни сезону 2018-19 років та Суперкубок 2019-го року.

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